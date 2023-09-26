«Он закричал: «Делай!» Фролова – о поддержке Рукавицына во время проката
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Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова рассказала о о поддержке Евгения Рукавицына во время проката.
«Это чтобы в конце я не отпускала себя, он закричал: «Делай!». На тренировках такое бывает редко. Это просто такое состояние, когда ты выходишь на тренировку и понимаешь, что тяжёлые ноги, есть что-то, что не даёт тебе выполнить работу с лёгкостью. Но при этом ты не можешь сказать: «Мне тяжело, я не буду». Ты всё равно обязан. Если тяжело докатывать, тренер это видит и кричит не для того, чтобы ты расплакался и испугался – он кричит, чтобы ты взял себя в руки, пересилил и доехал», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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