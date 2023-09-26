В CAS начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой

Известная американская журналистка Кристин Бреннан сообщила, что в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) начались слушания по делу за нарушение антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Слушания по делу о допинге Камилы Валиевой проходят сейчас на третьем этаже здания Спортивного арбитражного суда», — написала Бреннан на своей странице в социальных сетях.
Напомним, после окончания командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин.
Слушания по делу Валиевой проходят в закрытом режиме. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.
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