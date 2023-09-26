В ВАДА рассказали о недопуске американцев на слушания по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство не выступало против присутствия американцев на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается дела, связанного с фигуристкой ОКР Камилой Валиевой, ВАДА понимает разочарование в связи с тем, сколько времени заняло это дело. Действительно, временами мы разделяли это разочарование. На каждом этапе этого дела ВАДА подталкивало соответствующие органы к своевременным действиям. Действительно, после неприемлемой задержки РУСАДА с вынесением решения по этому вопросу мы передали его непосредственно в CAS. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы это дело было завершено без каких-либо дальнейших неоправданных задержек.

Что касается проведения этого слушания при закрытых дверях, ВАДА не возражало ни против того, чтобы оно было публичным, ни против присутствия наблюдателя от сборной США. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда, ВАДА не может требовать проведения публичных слушаний. Этот запрос может исходить только от «физического лица, являющегося стороной разбирательства», то есть от спортсмена в данном случае. Для ясности, если бы спортсмен потребовал проведения публичных слушаний, у ВАДА не было бы возражений», — приводит текст заявления ВАДА «РИА Новости».

Напомним, после окончания командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Награждение олимпийскими медалями было отложено до окончания расследования.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.