Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк оценил своих конкурентов на этапах Гран-при России.
Кондратюк выступит на втором этапе в Омске (20-23 октября) и шестом этапе в Москве (24-27 ноября). И там, и там его основными соперниками станут Матвей Ветлугин и Артём Ковалёв. В Омске также выступит ещё один ученик Светланы Соколовской Григорий Фёдоров, а в Москве — чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев.
«Лучший катальщик — это сто процентов Дима (Алиев). Каждая его программа интересна, глубока. За его катанием всегда очень интересно наблюдать.
Гриша (Фёдоров), безусловно, крутой джампер. Конечно, как и всем нам, ему нужно в каких-то аспектах работать, но у него очень большой потенциал. Я верю, что у него обязательно всё получится.
Матвей (Ветлугин) хорош. Это тоже такой человек, который просто хорошо катается. Он начинает программу, и это интересно смотреть. Это тоже всегда с душой, искренне.
И Тёма (Ковалёв)… Я знаю, что у него были определённые сложности во время подготовки, но, мне кажется, он сделал (на контрольных прокатах) максимум из того, что успел подготовить. Уверен, что к этапам Гран-при всё будет намного лучше. У него тоже большой потенциал», — сказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.
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