«Сложно, сильно и вполне возможно». Марк Кондратюк — о контенте на сезон-2023/2024

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, какой контент планирует показать в своих программах в сезоне-2023/2024.
Кондратюк выступит на втором этапе Гран-при России в Омске (20-23 октября) и шестом этапе в Москве (24-27 ноября). И там, и там его основными соперниками станут Матвей Ветлугин и Артём Ковалёв. В Омске также выступит ещё один ученик Светланы Соколовской Григорий Фёдоров, а в Москве чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев
«Хотелось бы верить, что легче, чем на контрольных прокатах, не будет. Буду по-максимуму стараться, чтоб так было: всегда два в короткой и четыре в произвольной. Мне кажется, это сложно, это сильно и это вполне возможно. По крайней мере, один раз мне уже удавалось сделать четыре в программе. Я думаю, есть шанс, что еще когда-нибудь получится (смеется)», — сказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.
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