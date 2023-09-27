Медведева: после ухода к Орсеру выступала за Россию, но писали: «Ты предательница, мразь»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о критике, с которой столкнулась после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
«Думаю, многие знают мою судьбу после Олимпийских игр. Я решила сменить тренера, и, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я могла уйти от своего текущего, находился в Канаде, другой стране. И я переехала. И я реально не то что единственная… уже не единственная, это теперь хорошо известная практика. Но на тот момент первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда, за бугор.
Я такое пережила! О господи, о господи! Причём выступала-то я за страну, за Россию, но писали: «Предательница, ты такая мразь, конченая, ты такая вообще…» И это продолжалось очень много лет. Где-то года полтора-два такого острого хейта точно, и потом с примесью чего-то там цеплялись, вот это вот всё.
Сейчас уже такого нет, потому что на международную арену я не выхожу и вообще в принципе не соревнуюсь. И я бабка уже, и слава богу. Я стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», — сказала Медведева в своём шоу «БеС комментариев» на YouTube.
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