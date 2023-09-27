«Я бабка уже, и слава богу». Как прошла премьера YouTube-шоу Медведевой

Евгения Медведева запустила собственный YouTube-проект под оригинальным названием «БеС Комментариев». О выходе пилота 27 сентября она предупредила фанатов заранее, подогревая интригу и внимание к грядущей премьере. Результат — куча отзывов и ожидания следующих выпусков!

В роли хозяйки шоу Женя многим понравилась, хотя недовольные тоже нашлись. Других не устроил выбранный формат, а кого-то первый гость — комик Иван Абрамов.

Однако главное, что двукратная чемпионка мира нашла свою нишу за пределами ледовой арены. Тем более в личном проекте она не просто общается с известными персонами, но и делится сокровенными чувствами, а также историями, которые долгое время не раскрывала.

«Нам ещё стремиться и стремиться!»

Идеей создать своё шоу на YouTube Евгения Медведева загорелась давно, но воплощать в реальность не спешила. Хотела, чтобы её медиапродукт получился максимально качественным и профессиональным. Любительские съёмки именитую спортсменку не устраивали. Если уж и браться за выпуск шоу, то всерьёз и надолго! С таким подходом Женя действительно разработала полноценный проект, над которым с ней работает целая команда.

Первые выпуски записали ещё летом, но премьеру назначили лишь на 27 сентября. Этой даты поклонники фигуристки ждали с особым трепетом, ведь ранее она прекрасно проявила себя в роли интервьюера игроков футбольного клуба «Динамо». Не было сомнений, что и с ролью ведущей собственной программы она справится на пять баллов.

В качестве формата Женя выбрала своеобразный симбиоз двух наиболее популярных: подкаста и интервью. Главная фишка в том, что вопросы гостю она задаёт на основе комментариев, которые тому оставляют в соцсетях или под какими-то публикациями, связанными с ним. Кроме того, один из этих комментариев на самом деле принадлежит Жене. Она специально пишет что-нибудь с фейкового аккаунта, и задача гостя — угадать в конце программы, какой из всех зачитанных комментариев был её.

Евгения Медведева и Иван Абрамов Фото: кадр из видео

Концепцию своего шоу Женя креативно отразила в названии «БеС комментариев». Никакой ошибки в первом слове нет, как могли подумать хейтеры: под бесом подразумевается человек, пишущий острые, возможно, даже злобные комментарии. Так что название — говорящее и прекрасно отражает суть проекта.

Гостем первого выпуска стал известный комик Иван Абрамов, который с 2014 года является резидентом Stand Up на ТНТ. Именно с его подкаста Женя и её команда берут пример и хотят добиться не меньшего успеха.

«Перед тем как мы начнём, я хочу тебе сказать, что, когда мы создавали этот проект, мы вдохновлялись твоим подкастом. Лично я считаю, что это один из лучших, наверное, проектов, которые я видела на русскоязычном YouTube, я безумно тебя уважаю. Это очень крутой проект не только на YouTube, но ещё и во «ВКонтакте», так что спасибо тебе за вдохновение. Нам ещё стремиться и стремиться!» — отметила Медведева.

После такого милого комплимента Абрамову ничего не оставалось, как пригласить фигуристку поболтать в свой подкаст. Она пообещала обязательно прийти, поэтому в обозримом будущем нас ждёт очередная порция её искромётных комментариев на самые разные темы.

«Предательница, ты такая мразь, конченая, ты такая вообще…»

Хотя в шоу «БеС комментариев» Женя выступает в роли ведущей, с первого выпуска стало понятно, что недостатка во внимании к её личности точно не будет. В беседе с Иваном Абрамовым она успела поделиться многими наболевшими вопросами. Длительность программы (один час сорок минут) позволяла сделать это без какого-либо ущерба, и суждения спортсменки органично вписались в общую канву выпуска.

Так, Женя рассказала, что жуткий хейт из-за переезда в Канаду после ухода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру сделал её в итоге сильнее.

«Думаю, многие зрители, которые сейчас смотрят, знают мою судьбу после Олимпийских игр. Я решила сменить тренера, и, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я могла уйти от своего текущего, находился в Канаде, другой стране. И я переехала. И я реально не то что единственная… уже не единственная, это теперь хорошо известная практика. Но на тот момент первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда за бугор.

Я такое пережила! О Господи, о Господи! Причём выступала-то я за страну, за Россию, но: «Предательница, ты такая мразь, конченая, ты такая вообще…» И это продолжалось очень много лет. Где-то года полтора-два такого острого хейта точно и потом с примесью чего-то там, знаешь, цеплялись, вот это вот всё.

Сейчас уже такого нет, потому что на международную арену я не выхожу и вообще в принципе не соревнуюсь. И я бабка уже, и слава богу. Я стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», — поделилась Медведева.

Однако самым ярким моментом шоу стал буквально крик души Жени о том, как тяжело ей было пережить смерть бабушки в декабре 2021-го. В память о ней она откатала тогда новую программу Alegria в рамках показательных выступлений на чемпионате России. Выйти на лёд Жене пришлось на следующий день после похорон, но зрители этого не знали и неправильно истолковали её слёзы после окончания номера.

Евгения Медведева на показательных выступлениях чемпионата России — 2021 Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«Я хочу сказать, что ты действительно очень искренний, и я хочу этому научиться, потому что мне трудно открываться перед зрителем. У меня было огромное количество интервью, когда я была в спорте, не в спорте, но я только сейчас по чуть-чуть, наверное, благодаря и гостям, и своему какому-то опыту начинаю искренне раскрываться. Боли в жизни много. Я также пережила смерть близкого человека, и об этом я не рассказывала. Не рассказывала, потому что я боюсь принять, что я испытываю эту боль.

Я потеряла бабушку, которая меня воспитывала. То есть у нас семья состоит — я, мама, бабушка. Всё. Состояла. Два года назад её не стало, и у меня внутри что-то сломалось, а я делаю вид, как будто у меня всё хорошо… Знаешь, я такая… Вот как-то и похороны прошли так, что я — ни слезинки. Потом я: «Угу. Работаем? Работаем». И вот как-то оно прошло, и это тяжело.

Мне пришлось выступать даже с этой болью, потому что у меня бабушка такая, что… была. Видишь: до сих пор (смеётся). Фанатка фигурного катания дикая, вечная. Сидела, даже на бумажечке писала, кто что прыгнул, кто что не прыгнул. Потом мне показывает: «А вот он это прыгнул, это не прыгнул». И декабрь у нас самый загруженный месяц, потому что ледовые шоу, сказки, весело, Новый год, чемпионат России заканчивается, праздник, показательные выступления. Меня зовут на эти показательные выступления, которые проходят то ли 25-го, то ли 26 декабря. 22 декабря умирает бабушка. Получается, мы её хороним, и на следующий день я выступаю. Впервые, мать твою, без неё. Она обычно на трибунах сидит. Я выхожу и катаюсь, слава богу, хорошо. Я для неё каталась, мне самое важное было прыгнуть этот прыжок, за который она всегда всё время тряслась. И в конце выступления я начинаю плакать.

Но больнее всего было не от того, что так случилось, что я заплакала, а от того, что потом я зашла в соцсети, и люди стали писать: «Женечка, так рада была нас видеть, что даже заплакала от счастья». А люди не знали. Люди без понятия, что творится в душе», — рассказала Медведева.

«Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты»

То, что Женя завершила спортивную карьеру из-за последствий многочисленных травм — общеизвестный факт. Стрессовый перелом перед Олимпиадой в Пхёнчхане едва не вывел её из соревновательной гонки, а проблемы со спиной позже навсегда вычеркнули из набора её элементов красивый классический бильман. И вдруг Женя признаётся, что у неё вдобавок ко всему имеется плоскостопие! Кататься умудрялась на морально-волевых. Да и сейчас, видимо, продолжает в многочисленных ледовых шоу.

«У меня, кстати, тоже плоскостопие. Продольное, поперечное третьей степени. У меня всё плохо. Как каталась? С божьей помощью», — полушутя выдала Медведева.

Евгения Медведева Фото: Кадр из видео

Тему любви в беседе с Абрамовым фигуристка, конечно, тоже затронула и после его повествования о несложившихся отношениях поделилась личным счастьем. Она уверена, что ей очень повезло встретить молодого человека, не чуждого романтике, ведь в спортивной среде таких ребят мало. Но её Дмитрий Чигирёв, будучи парником, оказался приятным исключением.

Медведева: «Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут как раз чего-то высокого, трепетного, потому что нормальные девушки. Я считаю себя нормальной. Я одна из тех, которые как раз повелись на эти возвышенные чувства. И сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо! Ты себе не представляешь! В прямом смысле понимаешь, это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то! Потому что в такой среде я оказалась, так уж получилось, что в спортивной среде у нас ребята такие вот, они могут…

Абрамов: «Плющенко?»



Медведева: «Да ну, не, Плющенко… Сколько ему лет-то уже? Уже всё Плющенко. Прости, Жень, Ян, счастья вам! (Посылает воздушный поцелуй). В общем, да, я наблюдала именно за теми ребятами, которые такие: «Да я сейчас! Go встречаться и сразу трахаться». Ну, они типа такие. Потом случайным образом абсолютно попала в шоу-бизнес, где ребята, которые: «Я самый лучший, ты должна меня добиваться». И ты просто сидишь и думаешь: «Господи…» И тут появляется мой молодой человек на данный момент, который так: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». Я такая: «Ага, давай».

И всё хорошо, блин. То есть полгода жили и живём, ища подвоха. Уже перестали искать подвоха. Ну, потому что всё-таки так бывает. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в современном мире всё-таки уже всё меньше и меньше становится этого трепета, этих валентинок, цветочков без повода. А это же так классно!»

«Ну, какая дикция, Женечка. Мёд для ушей»

Насколько удачным станет проект Жени на YouTube, покажет время. Судить об успехе даже первого выпуска пока рано. Впрочем, только за первые часы пользователи настрочили сотни комментариев, а это верный признак интереса у публики.

Большинство отзывов — положительные. Люди поздравили фигуристку с премьерой и с восторгом отметили её работу ведущей.

user-ol1ze7gz7y: «Всех с премьерой! Жень, спасибо, ты лучшая, у тебя всё получится»;

natasha-rn7tr: «С премьерой, Женечка! Час сорок — это, конечно, вау, впечатляет»;

emedvedeva_love: «С премьерой! Дальше — больше) Успехов и процветания, новых идей и вдохновения»;

lklk-xr7nd: «Когда Женя рассказывала про бабушку, у меня слёзы текли сами по себе, я тоже потеряла бабушку, которую очень любила»;

user-nb7gx1if3i: «С премьерой! Сразу отмечу плюсы (пока нашла только их): интересный формат, классный и немного необычный гость, живая беседа, тщательная работа сопровождающей команды (точно НЕ болото) и чистая речь ведущей. Жду следующих выпусков!»;

user-fk3yn8bf6c: «Ну, какая дикция, Женечка. Мёд для ушей»;

Leolans: «Ваня классный! Добрый и глубокий!!! Талантливый, интеллектуальный и настоящий!!! Спасибо за интервью!!!».

Евгения Медведева Фото: кадр из видео

Без критики, естественно, тоже не обошлось. Кому-то не понравился выбор гостя. Почему-то популярный комик показался им скучным.

user-rp9gz4fp2n: «Если это первый выпуск, то странно, что так не продумали...»;

user-ge3ly2fn8r: «Скучно, нудно. Для бабок 50 сойдёт. Не мой формат шоу»;

Olechkaice: «С Премьерой, Женя! Надеемся в будущем увидеть действительно интересных гостей»;

DanilaKrutsik: «Очень скучный и нудный гость. Надеюсь, дальше будут интересные. Этот выпуск смотрите сами, Евгения. Очень стрёмно».

Нашлись и недовольные работой самой Медведевой, но замечания они постарались выразить корректно.

mr.lulzshow: «Люблю Женю как спортсменку. Нравится, когда она участвует в шоу. Но, к сожалению, в роли ведущей недотягивает она. Полвыпуска с трудом посмотрел. Чего-то не хватает. Чего именно, не знаю»;

user-uj7fl8wd5u: «Дорогу осилит идущий. Суперведущим не станешь за один день. Самое главное, что приглашённые идут с ней легко на контакт и симпатизируют Жене, хотя она озвучивает в этом шоу и неприятные для гостя слова»;

user-nm7nj7mn2j: «Понравилось. Жень, только сиди на стуле спокойно, это отвлекает».

Известно, что в других отснятых выпусках гостями Жени стали ещё два комика: Андрей Бебуришвили и Зоя Яровицына. Но это не значит, что в её программе однажды не появится кто-то из мира фигурки. Например, Алина Загитова. Почему бы и нет? Такой выпуск однозначно станет бомбой!