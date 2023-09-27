В РУСАДА проверяют заявление американца Чжоу о допинге у российских фигуристов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что отдел расследований организации рассмотрит заявление американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в употреблении допинга.
«Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация. В том числе интервью фигуриста, его позицию. После изучения всех материалов мы проведём необходимую работу и будет принято решение о возможных дальнейших шагах. Сроки мы не ставим, отдел расследований РУСАДА изучает его заявление. В своём заявлении он говорит о том, что известны факты в отношении наших фигуристов. Мы хотим разобраться, во-первых, нарушали ли наши фигуристы антидопинговые правила и кто нарушал, во-вторых, подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении», — приводит слова Логиновой ТАСС.
Напомним, Чжоу в своём заявлении сказал о распространённой практике использования допинга российскими фигуристами, а также раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) за ведение дела о допинге фигуристки Камилы Валиевой. Слушания по делу Валиевой проходят с 26 по 28 сентября в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария) в закрытом режиме. Представителей сборной США на слушания не допустили.
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