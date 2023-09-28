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Тарасова: для русского человека Загитова — более великая спортсменка, чем Месси

Тарасова: для русского человека Загитова — более великая спортсменка, чем Месси
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о популярности фигурного катания в России и подчеркнула, что для русского человека фигуристка Алина Загитова более великий спортсмен, чем аргентинский футболист Лионель Месси.

«Конечно, согласна, что для русского человека Алина Загитова — это более великая спортсменка, чем Месси. Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом. Я принимала в этом участие, все эти годы я работала, 50 лет уже работаю», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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