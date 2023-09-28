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Министр спорта Татарстана рассказал о ситуации с открытием в регионе школы Алины Загитовой

Министр спорта Татарстана рассказал о ситуации с открытием в регионе школы Алины Загитовой
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о ходе работы над созданием школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки в женском одиночном катании российской фигуристки Алины Загитовой. Министр подчеркнул, что сейчас ведутся проектные работы.

«Ещё пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем её на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано.

Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект. У нас задача за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект», — приводит слова Леонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что школа Алины Загитовой откроется в Республике Татарстан в 2024 году. Сама спортсменка призналась, что была бы рада открыть свою школу в родном регионе и вникнуть в организацию процессов в учреждении.

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