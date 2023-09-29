Журналистка USA Today объяснила, почему в скандале с Валиевой виновата Россия

Журналистка USA Today Кристин Бреннан объяснила, почему в допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой виновата Россия.

«Я неоднократно пыталась связаться с РУСАДА. Они были отстранены на три года – с 2015-го, потому что помогали российским спортсменам обманывать. Кажется, взятую допинг-пробу Валиевой россияне отправили в Швецию. Их лаборатория закрыта из-за всего этого обмана, и это правильно, потому что им нельзя доверять. Но после отправки они сказали: «Эй, нам нужна проба на несколько недель, потому что впереди Олимпиада». Вот где всё сразу разваливается на куски. Я не буду это утверждать, но есть вероятность, что россияне точно знали о происходящем с Валиевой и, возможно, с другими. И они решили: «Давайте затормозим тестирование».

Можно вспомнить случай с американкой Ша’Карри Ричардсон, которая сдала положительный тест на каннабис. США это обнаружили, и поэтому Ричардсон не пустили на Олимпиаду. Если бы американцы поступили так же, как россияне, то есть закрыли глаза и ушли, Ша’Карри смогла бы выступить на Играх. Вот как было у россиян с Валиевой. Также возможно, что это просто некомпетентность и они никому об этом не говорили.

Камила Валиева была Пегги Флеминг, Дороти Хэмилл и Катариной Витт, то есть той самой. Она поехала на Олимпиаду, привела Россию к победе в командных соревнованиях и, конечно, была фавориткой среди одиночниц, но там стала четвёртой из-за давления всего мира на плечах, того давления, которое вызвала сама Россия.

Если бы Россия сделала свою работу и получила результаты теста своевременно или сказала бы лаборатории предоставить результаты вовремя, стало бы известно, что Валиева сдала положительный тест, и она бы не поехала на Олимпиаду. И тогда ничего бы этого не было», — сказала журналистка в эфире

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