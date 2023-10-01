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«Ну и что, что Диана упала?» Татьяна Тарасова оценила выступление Дэвис и Смолкина

«Ну и что, что Диана упала?» Татьяна Тарасова оценила выступление Дэвис и Смолкина
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина, выигравших вчера, 30 сентября, серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

«Ну и что, что Диана упала? Первые прокаты, падения не мешают победе. Бывает, что падаешь. Уверенность придёт. Выступили, молодцы, поздравляю», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 30 сентября, Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин, с сезона-2023/2024 представляющие Грузию, выиграли серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, являющемся турниром серии «челленджер». Победу на соревнованиях одержали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон с результатом 200,46 балла. Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла.

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