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В РУСАДА рассказали, кто очно присутствовал в CAS на слушаниях по делу Валиевой

В РУСАДА рассказали, кто очно присутствовал в CAS на слушаниях по делу Валиевой
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, кто очно присутствовал от организации в Спортивном арбитражном суде (CAS) на слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.

От нас присутствует очно Грэм Артур, наш адвокат, с которым мы работаем очень много лет, и два сотрудника отдела обработки результатов. Пока другой информации дать не можем, — сказала Логинова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в конце сентября проходили закрытые слушания по апелляциям РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В конце третьего дня заседания было принято решение отложить слушания и возобновить их 9–10 ноября.

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