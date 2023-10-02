В РУСАДА рассказали, кто очно присутствовал в CAS на слушаниях по делу Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, кто очно присутствовал от организации в Спортивном арбитражном суде (CAS) на слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.

От нас присутствует очно Грэм Артур, наш адвокат, с которым мы работаем очень много лет, и два сотрудника отдела обработки результатов. Пока другой информации дать не можем, — сказала Логинова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в конце сентября проходили закрытые слушания по апелляциям РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В конце третьего дня заседания было принято решение отложить слушания и возобновить их 9–10 ноября.