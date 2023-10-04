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«Если Саня падает с лутца, чайки будто ржут над ним». Хореограф — о программе Самарина

«Если Саня падает с лутца, чайки будто ржут над ним». Хореограф — о программе Самарина
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Хореограф Никита Михайлов высказался о программе российского фигуриста Александра Самарина.

«Яблочко» тоже он принёс, потому что, когда был на вручении премии ЦСКА, там был оркестр, который играл его. Саша тогда сказал: «Вау, мне нравится». Он пришёл, нам это показал, и мы со Светланой Соколовской, конечно, согласились. У нас было «Полюшко», почему бы не «Яблочко»? Она такая резвая, и, когда Саша начал кататься, сразу понятно, что это его.

Чуть-чуть я разошёлся. Крики чаек у нас есть – несколько отсылок. Само яблоко, а в начале он держит что-то типа швабры. И просто яблочко – решили такую пасхалку сделать. Я поизучал и все балеты моисеевские, всё посмотрел, но хотелось какой-то изюминки. Крики чаек мы сначала поставили, и Саня катал – если падает с лутца, они как будто ржут над ним (изображает). И мы не знаем – оставить или нет? Но это прям Саня, его программа», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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