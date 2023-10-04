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Хореограф — о произвольной программе Самарина: выход в космос Илона Маска или Тони Старка

Хореограф — о произвольной программе Самарина: выход в космос Илона Маска или Тони Старка
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Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке произвольной программы фигуриста Александра Самарина.

«Я ему сказал: у тебя должен быть либо выход в космос Илона Маска, либо Тони Старка, но ты кайфуешь от того, что вышел в космос. Но он там как-то иначе преподнёс. Тоже вышло очень нестандартно – он пришёл и показал первую часть, говорит, что мне нравится. Изначально это не «Крейзи фрог» – это электронная музыка, без хлопков. Она в оригинале вот такая. Но в этом и был кайф, мы понимали, что все включатся сразу же. И я понял, что надо делать робота, начинали с робота. Но на вторую часть идти роботом тяжеловато – так что мы снимаем маску, делаем вдох и показываем, что это человек. Вторую часть я подобрал, всем понравилось. Sweet Dreams – это Саша подобрал, и зашло хорошо», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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