«Мы немножко танцы теряем». Татьяна Тарасова — о фигурном катании в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об актуальном состоянии танцев на льду в России и мире.

«В наших танцах на льду происходит очень многое, но мы не претендуем. Это всё не имеет отношения к победам, к новому стилю, к потрясающим элементам, к сложнейшим и интереснейшим программам, которые ошеломляли бы своей новизной. Пока я этого не вижу ни у кого, и очень жаль. Мы немножко танцы теряем.

Какой я вижу выход из ситуации? Вообще никакого выхода нет, кроме как работать. Ну Жулин ведь талантливый человек, он много знает, он сам очень интересный, что-нибудь найдет. Как долго будет искать? Я работала пятьдесят лет, даже неудобно сказать. Но Жулин молодой человек еще.

Другие тренеры? Не вижу от них ничего нового. Я не видела пары, которая могла бы бороться за первое место. А сейчас такая ситуация, что мы сразу могли бы бороться за первое место. В мире нет никого!» — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.