Макар Игнатов прокомментировал победу в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Макар Игнатов высказался о победе в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Спортсмен набрал 103,45 балла.

«Честно говоря, изначально я об этом не думал, не ставил себе какую-то планку по баллам. Судьи делают свою работу, я — свою. В каком-то плане параллельно двигаемся, моё дело — хорошо кататься, и я надеюсь, продолжу это делать. Это мои максимальные баллы. Набирал ли раньше за 100 баллов? У меня было 99, чуть-чуть не хватало», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов — 103,45 балла.

2. Дмитрий Алиев — 103,01.

3. Глеб Лутфуллин — 100,39.