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Макар Игнатов объяснил, почему поступил на тренерский факультет в университете

Макар Игнатов объяснил, почему поступил на тренерский факультет в университете
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Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о начале учёбы в университете и объяснил, почему решил поступить на тренерский факультет.

«Я был там. Сначала не понимал — чё, куда, как. С учётом того, что я давно окончил школу, сейчас в это вливаться тяжело. Почему выбрал тренерский факультет? Не исключаю варианта карьеры тренера в будущем, мне это интересно. Просто потому, что я этим занимаюсь до сих пор, и, как спортсмену, мне интересно вливаться в тренерскую деятельность, смотреть, как это работает. С другой стороны, если брать какие-то технические моменты, то я довольно много чего знаю, как мне кажется, потому что работал с многими серьёзными специалистами. Думаю, я могу что-то дать юным спортсменам», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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