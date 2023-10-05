Макар Игнатов: с музыкой для короткой программы мне помогал Артур Даниелян

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о новых программах и целях на сезон. Спортсмен исполняет короткую программу под композицию My Funny Valentine Дэвида Боуи. Музыкальное сопровождение произвольной программы фигуриста — «Кармен».

«В сезоне надеюсь хорошо кататься, чисто. По контенту, наверное, вряд ли планирую что-то усложнять, потому что в этом сезоне каскад четыре-три в короткой уже перенесли во вторую половину. А так, нужно стабильно исполнять то, что уже есть.

Что касается программ, я всегда долго музыку ищу. С короткой программой мне помогал Артур Даниелян. Мы сидели, много слушали. Потом какую-то выборку сделали, я пришёл на лёд, и там буквально минут за 15 путём отбрасывания ненужного выбрали эту музыку. А в произвольной лично мне хотелось что-то мощное, чтобы душу цепляло. Много всего слушал и долго не мог найти того, что мне хочется. Но попался вариант «Кармен Хабанера», она не обычная классическая, а в более современном стиле. Как-то она меня цепанула. Она известная, и разве может быть сезон в фигурном катании без «Кармен»? Поэтому мне понравилось, и остановились на этом варианте", — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.