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«У меня детей нет». Татьяна Тарасова рассказала, кого считает внуками

«У меня детей нет». Татьяна Тарасова рассказала, кого считает внуками
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей личной жизни. Ранее в подкасте у фигуриста Максима Транькова тренер, у которой нет детей, говорила о двух внуках. Позже появилась информация, что Тарасова ранее удочерила девочку из детского дома.

«Там у вас ходят слухи? Как это называется? Какие слухи? Брала девочку — какую? Я не брала никого. Я брала много детей — учила фигурному катанию. У моей сестры есть сын, у него жена. У них двое детей. Понятно? У меня детей нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, под руководством Тарасовой золотые медали Олимпийских игр в разные годы завоевали Алексей Ягудин (2002 год) и Илья Кулик (1998 год).

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