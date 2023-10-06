«У меня детей нет». Татьяна Тарасова рассказала, кого считает внуками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей личной жизни. Ранее в подкасте у фигуриста Максима Транькова тренер, у которой нет детей, говорила о двух внуках. Позже появилась информация, что Тарасова ранее удочерила девочку из детского дома.

«Там у вас ходят слухи? Как это называется? Какие слухи? Брала девочку — какую? Я не брала никого. Я брала много детей — учила фигурному катанию. У моей сестры есть сын, у него жена. У них двое детей. Понятно? У меня детей нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, под руководством Тарасовой золотые медали Олимпийских игр в разные годы завоевали Алексей Ягудин (2002 год) и Илья Кулик (1998 год).