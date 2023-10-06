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Источник: в ISU лоббируют допуск белорусов на турниры, у россиян такой поддержки нет

Источник: в ISU лоббируют допуск белорусов на турниры, у россиян такой поддержки нет
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) лоббируют допуск белорусских спортсменов на международные турниры, сообщил источник издания «РИА Новости Спорт». Несколько членов организации выступают за возвращение белорусов на соревнования, при этом у россиян такой поддержки, по данным источника, нет.

Сообщается, что сторонники возвращения представителей Беларуси на турниры обосновывают свою позицию формально имеющимися основаниями: в частности, на данный момент на территории Украины нет белорусских военнослужащих. Также ISU опирается на позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который ранее допустил белорусскую сборную и клубы к матчам на нейтральных полях.

Вопрос о возвращении россиян и белорусов на турниры будет обсуждаться на совете ISU в Лозанне (Швейцария), который пройдёт с 6 по 8 октября.

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