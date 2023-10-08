Алексей Мишин оценил шансы «Зенита» защитить титул чемпиона РПЛ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин оценил шансы футбольного клуба «Зенит», фанатом которого он является, защитить чемпионский титул РПЛ.

В данный момент, после 11-ти сыгранных матчей действующие чемпионы страны по футболу занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» и «Крыльям Советов».

«Шансы на чемпионство разбиваются на две группы: позитивное и негативное. Позитивное – у питерцев сплочённый коллектив, замечательный тренер, есть опыт и сильное финансовое положение. Но есть один негатив – в том, что удержаться на первом месте сейчас труднее, чем завоевать титул в первый раз.

Сейчас такое положение у команды, что не надо сглазить. Надо двигаться вперёд. Пока не завоюют медали, мы не можем говорить, что команда лучше других. Опыт подбора игроков, финансовое положение и толковый взвешенный в своих решениях тренер – это позитив. А удержаться на первом месте труднее, чем завоевать чемпионский титул», — приводит слова Мишина Metaratings.ru.