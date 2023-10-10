Боброва — о новых программах Дэвис/Смолкина: могли бы сделать лучше

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о новых программах танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин, который с сезона-2023/2024 выступает за Грузию.

После смены спортивного гражданства Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) и стали вторыми на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), являющемся турниром серии «челленджер».

«У меня создаётся впечатление, что они как раз над скольжением работали, и видно, что это стало лучше. Но такое впечатление, что с постановкой они недоработали. И с Майклом Джексоном, и с «Лебединым озером». При этом они взяли достаточно сложные темы, которые вы либо раскрываете с вау-эффектом, либо это просто вас опустит, что, к сожалению, пока и происходит. Может быть, опять же, не накатали ещё, посмотрим дальше.

Я знаю, что ребята танцевальные. Я вижу, периодически они что-то выкладывают, они в зале двигаются. От них можно ожидать классного Майкла Джексона. Но этого не произошло. Пока что я не вижу этого в программе, если честно», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».