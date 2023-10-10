Фигурист Дарио Чиризано подтвердил, что пробует кататься в дуэте с Елизаветой Пасечник

Победитель юношеской Олимпиады-2020 российский фигурист Дарио Чиризано подтвердил, что пробует образовать танцевальный дуэт с призёром чемпионата России – 2023 Елизаветой Пасечник.

Чиризано после распада дуэта с Ириной Хаврониной пробовал кататься с чешкой Денисой Цимловой, но ФФККР отказалась отпустить фигуриста в Чехию или Италию.

«Вот и закончилась моя одиссея, я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии я это прочувствовал полностью — мой дом в России.

Много всего хочется сказать, но начну по порядку. Прежде всего, хочу сказать ещё раз огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня на протяжении всех девяти месяцев. Это было непростое, но очень интересное время, насыщенное разными событиями. За это короткое время мне пришлось принять много важных решений, связанных с продолжением моей спортивной карьеры. Когда в январе наша пара с Ирой прекратила своё существование, надо было всё переосмыслить и двигаться вперёд.

Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки. Когда я попробовал с Денисой, я подумал: «Почему нет?» Моя семья поддержала меня и морально, и финансово. Я не приемлю, чтобы родители партнёрши платили за меня. Для меня принципиально важно быть на равных.

Так получилось, что наша пара с Денисой не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов, и не всё зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид.

Для нас обоих это был очень хороший опыт, мы съездили на стейдж в Канаду, это была моя давняя мечта и Денисы тоже. Я очень рад, что снова поработал с Барбарой (Фузар-Поли. – Прим. «Чемпионата») и её тренерским штабом. Барбару я знаю уже много лет, я все эти годы был с ней в контакте, она поздравляла меня с победами и радовалась за меня, я её очень люблю и благодарю за понимание. Это профессионал с большой буквы. То же самое могу сказать о всём тренерском штабе, это крутые специалисты: и Роберто, и Корадо, и Лукаш.

А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар и, если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и, хочу сказать, всё, что ни делается, всё к лучшему. Мы с Лизой начинаем наш путь!» — написал Чиризано в своём телеграм-канале.