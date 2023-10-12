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Сын Евгения Плющенко защитил 2-й спортивный разряд

Сын Евгения Плющенко защитил 2-й спортивный разряд
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10-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, защитил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию.

Плющенко-младший занял второе место в своей категории на юношеском турнире на призы заслуженных мастеров спорта Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова в Москве. В произвольной программе Александр впервые на соревнованиях исполнил тройной сальхов.

«Первый старт в сезоне! Два чистейших проката короткой и произвольной программы! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажег и получил удовольствие от проката! Молодец, Саня, защитил второй спортивный разряд! Теперь уже ждём все твои тройные прыжки на следующие стартах!» — написал Плющенко-старший в своём телеграм-канале.

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