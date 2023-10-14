Худайбердиева — о Базине: очень понравилось, как Егор сегодня катался, как вёл меня

Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали прокат ритм-танца на первом этапе Гран-при России в Уфе.

Худайбердиева и Базин получили за свой прокат от судей 83,70 балла и уверенно лидируют.

Базин: Полгода мы не выступали, с чемпионата России. Было волнительно, но мы выходили с уверенностью в себе и показали то, на что способны. Сейчас очень довольны.

Худайбердиева: Пока переоделись, не успели обменяться эмоциями, но на прокатах — может, Егор почувствовал — мне было тяжелее, сильнее зажалась, больше, видимо, переживала. Поэтому сегодня мне понравилось. Нужно, конечно, посмотреть, как это выглядело со стороны, но внутренне, как мне кажется, было лучше, раскрепощённее. Мне очень понравилось, как Егор сегодня катался, как вёл меня. Мы оба были на контроле в голове, с уверенностью, со свободой в теле. Круто, классно. Завтра постараемся повторить то, что было сегодня, в таком же стиле, в таком же настроении.

Базин: После прокатов провели большую работу в физическом плане, слушали ошибки все. Поменяли во многих местах ритмический танец. Во-первых, чтобы нам было удобнее, чтобы мы чувствовали этот танец. Уверенность сама пришла, настрой был другой.

Худайбердиева: Я настраивалась как обычно, но после прокатов небольшой лайфхак подсказал и. о. президента ФФККР — я попробовала, как он посоветовал, и вроде неплохо получилось.

Базин: Много нам кто помог, поддержал, и правильно настроил. Думаю, мы идём в правильном направлении, по нашему плану.

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