Выяснилось, что на контрольных прокатах сборной России Ксения Синицына сломала ногу

19-летняя российская фигуристка Ксения Синицына сообщила, что пропустит второй этап Гран-при России, на который была заявлена, из-за травмы, полученной на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в сентябре в Москве.

Напомним, Синицына рассказывала, что на тренировке перед прокатом произвольной программы она «проткнула» себе ногу коньком, когда заходила на лутц, однако в тот момент Ксения не придала травме серьёзного значения.

«К сожалению, пропускаю (омский этап). Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — приводит слова Синицыной «РИА Новости Спорт».