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Коляда — о Савосине: настоящий артист, для меня он сегодня открылся с другой стороны

Коляда — о Савосине: настоящий артист, для меня он сегодня открылся с другой стороны
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда прокомментировал прокат Романа Савосина на этапе Гран-при России в Уфе, где сегодня проходила мужская произвольная программа.

«Настоящий артист. Дорожки очень красивые, очень филигранно сделанные. По-моему, это единственный участник, которому удалось четвёртый уровень получить. Видно, что он в хорошей форме, доехал, не устал. Молодец! Это уже мастерство, когда делаешь какие-то ошибки в программе, но общее впечатление остаётся хорошим. Честно говоря, для меня он сегодня открылся с совершенно другой стороны. Я думаю, он как раз то, чего нам не хватает последнее время. Такого лёгкого катания, позитива», — сказал Коляда в эфире Первого канала.

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