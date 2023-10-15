Семененко: после контрольных прокатов сразу решили, что нужно менять костюм в произвольной

Победитель этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Уфе, Евгений Семененко рассказал о своём прокате, а также о новом костюме, который впервые был использован сегодня, 15 октября, в произвольной программе.

«‎У меня уже есть опыт выступления, я выступал на международных стартах. Сейчас получается более-менее выходить и показывать то, что не получается на тренировках.

Смена костюма? Опирались на концепт костюма из фильма «Ромео и Джульетта» с Ди Каприо в главной роли, сошлись с тренерским штабом на том, что такой костюм будет хорошо смотреться на льду. Здесь премьера этого костюма, а после контрольных прокатов сразу решили, что нужно менять костюм в произвольной. Чего-то не хватало»‎, — передаёт слова Семененко из микста корреспондент «‎Чемпионата»‎ Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.