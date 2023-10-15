Семененко: рад, что в произвольной программе всё получилось выполнить

Чемпион России, победитель этапа Гран-при России в Уфе Евгений Семененко рассказал о том, как отреагировал на слова тренера Алексея Мишина, а также о прыжках, которые удалось выполнить во время программы.

«‎Похвалил ли Алексей Мишин? Я воспринимаю все слова Алексея Николаевича — тренер очень опытный, знаменитый, знающий своё дело от и до. Помогает настроиться, знает, как лучше. Мне приятно слышать любые его слова, а сегодня были хорошие. Очень рад, что был выполнен первый прыжок — четверной риттбергер. Раньше у меня не получалось, хотя процент выполненных прыжков на тренировках хороший, грех не вставлять в программы. Но как-то у меня всё не получалось сделать. Даже на открытых прокатах — было количество выполненных шесть из семи, не получился только в произвольной. Мне хотелось преодолеть этот барьер, и получилось на показательных в Питере — на мемориале Панина. Рад, что сейчас получилось на соревнованиях в произвольной программе.

Сколько четверных в произвольной? Не знаю, максимум ли четыре или нет, но для соревнований это самый оптимальный вариант. Флип и лутц… реально многое, не буду говорить, что всё. Но, как я уже сказал, на данный момент у меня оптимальный вариант»‎, — передаёт слова Семененко корреспондент «‎Чемпионата»‎ Анастасия Матросова.

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