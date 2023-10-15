Аделия Петросян уверенно выиграла 1-й этап Гран-при России, несмотря на два падения в ПП

В Уфе завершились соревнования женщин в рамках первого этапа Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Их победительницей стала 16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Петросян с отрывом больше 10 баллов от ближайших соперниц была лидером соревнований по итогам короткой программы. В произвольной программе она также стала лучшей, получив от судей 150,36 балла. При этом Петросян дважды упала в ПП (с 4F и 4Т), а также допустила степ-аут на каскаде 4Т+2А.

Фигурное катание. Гран-при России, первый этап, Уфа. Женщины. Итог

1. Аделия Петросян – 234,74 балла.

2. Анна Фролова – 210,88.

3. Елизавета Куликова – 199,21.

Отметим, что у мужчин победителем соревнований стал действующий чемпион России Евгений Семененко.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.