Аделия Петросян поделилась мнением о своих программах сезона-2023/2024

16-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, победительница первого этапа Гран-при России в текущем сезоне, поделилась мнением об образах в своих программах на сезон-2023/2024.

«Майкл Джексон (под его песню поставлена короткая программа Петросян — Прим. «Чемпионата») мне, пожалуй, ближе — потому что нежное я, наверное, не катала ещё никогда. Я очень просила что-то нежное мне, и когда Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем предложили мне эту музыку, я даже немного расплакалась практически, потому что давно ждала этого момента.

Мы не ставили никакой образ в произвольной (под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича — Прим. «Чемпионата»), не разговаривали об этом. Просто музыка достаточно светлая, чистая, и внутри вроде бы хочется радость показывать, но в каких-то моментах там даже внутренняя боль есть. Поэтому это всё надо как-то совместить, показать.

Обилие ультра-си? Не то чтобы всё было готово, но я рассчитывала сделать по крайней мере больше, чем сделала сегодня. Так что я расстроена. Это не перегрузка была», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.