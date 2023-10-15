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«Там очень красиво и тепло». Петросян рассказала про недавнюю поездку в Армению

«Там очень красиво и тепло». Петросян рассказала про недавнюю поездку в Армению
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Российская фигуристка Аделия Петросян, победительница первого этапа Гран-при России в текущем сезоне, рассказала о недавней поездке в Армению.

«Встречают безупречно, все были очень рады, потому что я к ним очень редко езжу. На льду там один раз выступала на шоу, но давно уже. В Армении очень красиво и тепло, а у нас сейчас дожди, холодно, там тепло.

Звали ли выступать за Армению? Нет», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 15 октября, Аделия Петросян с большим отрывом одержала победу на этапе Гран-при в Уфе, несмотря на два падения с четверных прыжков по ходу произвольной программы. Серебро завоевала Анна Фролова, третьей стала Елизавета Куликова.

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