Видео проката Аделии Петросян, допустившей два падения с четверных в ПП

16-летняя российская фигуристка, воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян одержала победу в первом этапе Гран-при России, несмотря на два падения с четверных прыжков в произвольной программе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Комментируя ошибки, совершённые во время проката, Петросян заявила, что будет менять тренировочный процесс, поскольку он не дал те результаты, которые фигуристка хотела получить.

Напомним, сегодня, 15 октября, в Уфе завершились соревнования женщин в рамках первого этапа Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию.

Петросян с отрывом больше 10 баллов от ближайших соперниц была лидером соревнований по итогам короткой программы. В произвольной программе она также стала лучшей, получив от судей 150,36 балла. При этом Петросян дважды упала в ПП (с 4F и 4Т), а также допустила степ-аут на каскаде 4Т+2А.