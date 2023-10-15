Аделия Петросян – о падениях в ПП: очень расстроилась, буду менять тренировочный процесс

16-летняя российская фигуристка, воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала победу в первом этапе Гран-при России, несмотря на два падения с четверных прыжков в произвольной программе.

«Понятно, что не получилось — два четверных прыжка, я очень расстроилась. Буду менять тренировочный процесс, так как он не дал тех результатов, которые я хотела получить.

Программа под «Февраль» Левашкевича — для меня это что-то доброе, светлое, чистое — такое внутреннее состояние открытости. Эту музыку предложили Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем, я была в восторге, потому что очень давно хотела нежное что-то. Даже практически расплакалась, когда они её включили. Буду много работать, потому что программа пока ещё в грязноватом исполнении в эмоциональном плане. Будем работать дальше.

В плане хореографии тренерский штаб делал акцент на нежные руки — над руками тоже надо работать. Скольжение должно быть получше, чем сейчас», — сказала Петросян в эфире «Первого канала».