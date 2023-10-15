Петросян блистала на пьедестале, Мишин тепло поздравлял Семененко. Лучшие фото Гран-при

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15 октября в Уфе на льду стадиона «Дворец спорта» завершились соревнования в рамках первого этапа Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию.

Лучшие фото с произвольных программ первого этапа Гран-при России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Среди женщин победительницей стала 16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

1. Аделия Петросян – 234,74 балла.

2. Анна Фролова – 210,88.

3. Елизавета Куликова – 199,21.

У мужчин победителем соревнований стал действующий чемпион России Евгений Семененко.

1. Евгений Семененко – 289,37 балла.

2. Роман Савосин – 277,66.

3. Андрей Мозалёв – 259,47.

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями первого этапа Гран-при России в танцах на льду. По сумме двух программ спортсмены набрали 202,40 баллов.

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 202,40.

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 196,68.

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 186,78.