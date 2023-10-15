Гончаренко: победа Петросян была ожидаема, интриги по большому счёту не было

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о соревнованиях в женском одиночном фигурном катании на первом этапе Гран-при России, завершившемся в Уфе.

«Аня Фролова показала две очень зрелые композиции, мягкое кошачье катание, поздравляю с хорошим результатом. Аделия поразила в короткой программе образом Майкла Джексона, очень энергичная программа, ей она очень подходит. В произвольной не всё получилось, но там очень сложные элементы, и я уверена, что мы ещё увидим, как она чисто откатает и короткую, и произвольную программы.

Победа Аделии была ожидаема, интриги по большому счёту не было, потому что элементы ультра-си были только в её исполнении. Наши девочки приучили к тому, что без элементов ультра-си на победу рассчитывать не стоит», — приводит слова Гончаренко ТАСС.