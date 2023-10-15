«Можно назвать главной конкуренткой Валиевой». Чем так хороша Аделия Петросян?

Аделия Петросян имеет все шансы стать главной звездой женского одиночного в ближайшее время! На первом же старте — Гран-при в Уфе — она пошла ва-банк уже в короткой программе. Несмотря на отсутствие реальных соперниц, воспитанница Тутберидзе исполнила тройной аксель, хотя могла спокойно ограничиться стандартным контентом. Результат — 84,38 балла и отрыв от ближайшей соперницы Анны Фроловой с чистым прокатом в 11 баллов.

В произвольной Аделия была не так хороша, допустив падения, но заявленный контент восхищал: четверной флип и два четверных тулупа: сольный и в секвенции с двойным акселем. К сожалению, фигуристка приземлила только один квад, но это не помешало ей одержать итоговую победу.

Впрочем, такое мощное начало сезона у Аделии не должно удивлять. Специалисты очень высоко оценивают её мастерство и даже называют лучшей фигуристкой страны. К тому же в данный момент она выступает с наибольшим числом ультра-си среди действующих одиночниц.

Бороться с Аделией будет действительно очень тяжело!

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Не боится риска

Маленькая, удаленькая и будто совершенно бесстрашная. 16-летняя Аделия Петросян с каждым годом усиливает свой контент и отважно идёт на сложнейшие прыжки во время соревнований. Трудности её не пугают, а лишь раззадоривают и подстёгивают совершенствовать навыки. Она любит прыгать, в особенности четверные, и не собирается упрощать поставленные задачи хотя бы немного. После победы в финале Гран-при прошлого сезона Аделия чувствует ответственность демонстрировать минимум тот же уровень и делает для этого всё возможное.

При этом девушка довольно самокритична и очень требовательна к себе. На контрольных прокатах в сентябре она не скрывала, что не успела набрать оптимальную форму, но постарается быть во всеоружии к началу турниров.

«Как оценю свое выступление? 50 на 50. Произвольная программа мне не очень пока понравилась, я не выложилась на все сто процентов по эмоциям, и прыжки пока подводят. Буду работать. Прыжки пока подводят из-за несовершенной формы? Пожалуй, да.

Страшно ли показывать ультра-си в начале сезона? Я считаю, не страшно, я обязана выполнять ту планку, которая ещё в прошлом сезоне была поставлена, надеюсь, что я смогу войти в прежнюю форму и показывать похожие результаты», — откровенничала Петросян на контрольных прокатах.

Сказано — сделано. На первом этапе Гран-при в Уфе Аделия прыгнула тройной аксель в короткой программе, хотя понимала, что в случае падения может уступить лидерство. Снятия Майи Хромых и Анастасии Зининой — для неё не повод расслабляться. Заочной победительницей называть себя она не позволила. Потому что уважает соперниц и восхищается талантами каждой.

«Конкуренция есть всегда — ты можешь сильно облажаться, а конкуренты — откататься хорошо. Нельзя никогда расслабляться. Здесь есть девочки, с которыми можно конкурировать — Аня Фролова, София Захарова. Мне они очень нравятся, программа Ани Фроловой восхищает. Она её красиво и по-взрослому катает», — призналась Петросян.

Первой выполнила четверной риттбергер на стартах из девушек

Четверные прыжки на соревнованиях появились у Аделии в сезоне-2021/2022, когда она дебютировала на международной арене. На обоих этапах юниорского Гран-при она приземлила четверной тулуп с небольшими помарками. Но по-настоящему прославил её четверной риттбергер, на который она впервые пошла в ноябре 2021-го на пятом этапе Кубка России. Прыгала его там дважды: в каскаде с двойным тулупом и сольно. На сольном упала, а каскад выехала, хотя и неидеально.

Звёздный же час пробил для Аделии на чемпионате России – 2022. Именно там она чистейшим образом выполнила два четверных риттбергера и, по сути, вошла в историю как первая женщина, покорившая этот прыжок. А ведь многие верили, что это достижение закрепит за собой Александра Трусова. Но Русская ракета так и не перенесла квад-риттбергер с тренировок на соревновательный лёд.

«Почему никогда не вставляла четверной риттбергер в программу? Не было, потому что, во-первых, я его никогда стабильно не прыгала, чтобы каждый день прыгать и выезжать, и у меня и так уже настолько была сложная программа. Я не собиралась вставлять четверной риттбергер, собиралась тройной аксель вместо двойного. Даже пыталась в олимпийском сезоне. Но это уже было намного сложнее, и мы убрали эту идею. А риттбергер — нет. Могу сказать, что риттбергер — самый сложный. Он непредсказуемый такой, что можно всегда слететь с ребра», — объяснила Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коварство четверного риттбергера подтверждает и то, что до сих пор его не так часто можно увидеть даже у парней. И вдруг его освоила хрупкая Аделия! Это очень круто.

Больше всех делает ультра-си

На изучении четверных тулупа и риттбергера Аделия не остановилась. В прошлом сезоне она чуть ли не шокировала тройным акселем в короткой программе — настолько легко и воздушно его выполняла. В произвольной девушка также усилилась, увеличив число квадов с двух до трёх. Сначала это были знакомые два тулупа и риттбергер, но в финале Гран-при России она вместо последнего поразила флипом. Почти самым дорогим четверным, за исключением лутца.

Однако и это оказался не предел сложности для Аделии. Во второй половине она решила добавить тройной аксель. Попытка закончилась падением, но то была заявка на будущее: четыре элемента ультра-си в одной программе. Прямо как у Камилы Валиевой в олимпийском сезоне!

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Более того, Аделия — главная претендентка на повторение уникальной пятиквадки Александры Трусовой. Хотя более вероятно, что она сделает ставку на комбинацию из четырёх квадов и тройного акселя.

В любом случае никто из выступающих девушек сейчас не катается с таким запредельным уровнем сложности.

Главная конкурентка Валиевой

Многие специалисты по-прежнему признают Камилу Валиеву сильнейшей фигуристкой России (а это можно смело распространять и на мир). Но всё чаще раздаются голоса в пользу Аделии. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова уверена, что она главная конкурентка Камилы в текущем сезоне, и с этим трудно не согласиться.

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — сказала Татьяна Тарасова «Советскому спорту».

Поддерживает Татьяну Анатольевну и вице-чемпионка мира Алёна Леонова. Она давно заметила потенциал юной воспитанницы Тутберидзе.

«Я считаю, что Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок. Тарасова сказала, что Валиева — лучшая и её главной конкуренткой будет Петросян? Согласна с этим мнением, но хочу заметить, что я и ранее так считала. Аделия же выделяется среди молодых фигуристок», — отметила Алёна Леонова в комментарии для «РБ Спорт».

Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова как молодой хореограф по достоинству оценила новые программы Аделии. Гармония техники и компонентного катания у неё соблюдена.

«Хочу выделить Аделию Петросян. Очень понравились обе её программы. Они получились абсолютно разные: в короткой — она зажигательная, а в произвольной — нежная, воздушная, лёгкая. Мне очень нравится эта спортсменка, в Аделии есть изюминка и искринка, чтобы запомниться», — делилась Елена Радионова в комментарии «РИА Новости».

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывшая одиночница Катарина Гербольдт о преимуществах Аделии заявляет наиболее смело.

«На мой взгляд, фаворит Гран-при в Уфе, конечно же, Аделия (Петросян). Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У неё есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки», — приводит слова Катарины Гербольдт «Спорт-экспресс».

Удастся ли Аделии в действительности завоевать звание лучшей фигуристки страны, покажет время. Но то, что мы наблюдаем за развитием крайне одарённой фигуристки, не вызывает ни малейших сомнений!