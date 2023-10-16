«Там ты наслаждаешься не спецэффектами, а именно катанием». Акопова — о шоу Авербуха

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, назвала своё любимое ледовое шоу.

«Наверное, на первом месте шоу Ильи Авербуха «Письма любви», потому что там ты наслаждаешься не спецэффектами, а именно катанием, владением коньком. Там очень много олимпийских чемпионов — и одно наслаждение на них смотреть! Я ходила два раза, старалась впитать как губка то, что они показывали: какие-то интересные переходы, поддержки. Ещё мы были на «Спящей красавице», которая проходила в Сочи-парке. Там нам, конечно, очень понравились Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. И мы были на «Шахерезаде» — там такие масштабы, такие спецэффекты! Нам тоже очень понравилось. Но всё-таки на первом месте у меня «Письма любви»», — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с фигуристами выйдет завтра, 17 октября, в 8:00 на «Чемпионате».