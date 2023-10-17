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Радионова: не в обиду девочкам, но конкуренция у мужчин серьёзнее. Сборная красавчиков!

Радионова: не в обиду девочкам, но конкуренция у мужчин серьёзнее. Сборная красавчиков!
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Чемпионка России, двукратная чемпионка мира среди юниорок Елена Радионова, ставшая гостем пятого выпуска программы о фигурном катании «Прокат Show» на «Okko Спорт», поделилась своим мнением о состоянии мужского одиночного катания в России. Также Радионова сопоставила зрительский интерес к мужскому и женскому одиночному катанию.

«Есть вопросы со стабильностью, но они прыгают, они катаются, они смотрибельны. Сборная красавчиков, классные парни! Мне кажется, сейчас одиночное мужское интереснее смотреть, чем женское. Не в обиду девочкам, но конкуренция у мужчин серьёзнее», — сказала Радионова в эфире шоу.

Напомним, помимо чемпионских титулов, Радионова является бронзовым призёром чемпионата мира и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

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