Радионова — об отличии фигурного катания от футбола: здесь нет права на ошибку

Гостья пятого выпуска программы о фигурном катании «Прокат Show» на Okko Спорт, фигуристка и хореограф Елена Радионова сравнила фигурное катание и футбол.

«Фигуристы готовятся к соревнованиям, потом можно передохнуть. Как правило, у нас соревнования раз в месяц, раз в три недели. А в футболе ты в напряжении каждую неделю. Каждую неделю ты понимаешь, что тебе нужно доказывать — но в фигурном катании ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. В футболе понимаешь, что тут три очка потерял, а на следующий день можешь их набрать, можешь исправить ситуацию.

Это всё интересно. Футбол — командный вид спорта, фигурное катание — индивидуальный. Разные вещи. В фигурном катании выходишь сам за себя, ни на кого не смотришь, тебе нужно сделать только своё. В футболе зависишь от партнёров, и всё равно нужно работать, как единый организм. Потому что если один вываливается оттуда, то игра идёт по-другому.

Я на самом деле удивлена, насколько много в футболе нужно работать, чтобы играть на высоком уровне. Действительно нужно быть суперпрофессионалом», — сказала Радионова.

Напомним, Радионова замужем за футболистом ЦСКА Константином Кучаевым.