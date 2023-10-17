Радионова — о переходах в фигурном катании: кто-нибудь перейдёт, так со скандалом

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова, которая приняла участие в очередном, пятом выпуске программы о фигурном катании «Прокат Show» на Okko Спорт, сравнивая свой вид спорта с футболом, отметила, что можно было бы перенять из особенностей игры и применить в фигурном катании.

«Думаю, из футбола в фигурное катание можно перенять все эти трансферные темы, что спокойно переходят из команды в команду, у всех есть договорённости. У нас в фигурном катании как кто-нибудь перейдёт, так со скандалом.

В танцах на льду вообще неразбериха происходит. Поэтому, может быть, действительно какую-то систему переходов из футбола взять. Там всё с этим очень чётко», — сказала Елена Радионова в эфире «Прокат Show».

Напомним, Радионова замужем за футболистом ЦСКА Константином Кучаевым.