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Боброва — о произвольной Петросян: катается классно, раскованно, и прыгает супер

Боброва — о произвольной Петросян: катается классно, раскованно, и прыгает супер
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Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» высказались о выступлении победительницы первого этапа Гран-при России в Уфе Аделии Петросян.

В произвольной программе фигуристка допустила ряд ошибок, включая два падения с четверных прыжкой, но несмотря на это уверенно выиграла соревонования.

Екатерина: Аделька — классная! Катается классно, раскованно и прыгает супер, произвольная — просто бомбическая!

Андрей: Если бы она её исполнила чисто…

Екатерина: Даже здесь она как-то не особо потерялась с этими падениями. Она попадала, ехала дальше и продолжала всё это делать.

Андрей: Такая красивая музыка и хореография, настолько органичные, что они даже сгладили ошибки.

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