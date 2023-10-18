Тарасова — об общении на турнирах: никто ни с кем не разговаривал. Хамить только не надо

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о взаимоотношениях с соперниками во время соревнований. Тарасова подчеркнула, что на турнирах спортсмены редко общаются, но не допускают хамства в адрес друг друга.

«Никто ни с кем не разговаривал. Даже «здрасьте» не говорим. Иногда говорим «здрасьте», спустя годы говорим. Если в это время не хамить, хамить только не надо. За мной не числится, я знаю про себя, что я без хамства», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тарасовой 76 лет. Её учениками были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев (спортивные пары), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов (все – танцы на льду), Илья Кулик и Алексей Ягудин (оба — мужское одиночное катание).