Татьяна Тарасова — о «Легенде № 17»: лучшее, что снято об отце

Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова в эфире проекта «Коммент.Тренер» на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказалась о фильме Николая Лебедева «Легенда № 17». Роль отца Татьяны Анатольевны, прославленного хоккейного тренера Анатолия Владимировича Тарасова, в кинокартине сыграл Олег Меньшиков.

«Я звонила Меньшикову, благодарила его очень. Его не было на премьере. Я считаю, это лучшее, что было снято об отце, потому что всегда какая-нибудь гадость», — сказала Тарасова в интервью.

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, кандидат педагогических наук Анатолий Владимирович Тарасов в тандеме с Аркадием Чернышёвым приводил сборную СССР по хоккею к победам на Зимних Олимпийских играх (1964, 1968, 1972), чемпионатах мира (1963—1971) и Европы (1963—1970) по хоккею с шайбой. Как старший тренер выигрывал чемпионат Европы три года подряд — с 1958-го по 1960-й.