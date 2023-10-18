Тарасова: Туктамышеву я очень уважаю. Никогда не думала, что она будет так прогрессировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о чемпионке мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряном призёре чемпионата мира – 2021 Елизавете Туктамышевой.

«Лизу мы все очень уважаем, я, во всяком случае, уважаю, не буду говорить про всех. Я никогда не думала, что она сможет так долго кататься, так прогрессировать каждый год. Не просто кататься, а прогрессировать. Становиться такой интересной, такой понимающей фигурное катание. Я про это не думала, но она стала», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).