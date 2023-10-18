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Тарасова: Валиева сейчас не может делать некоторые прыжки. Сделает, когда привыкнет к телу

Тарасова: Валиева сейчас не может делать некоторые прыжки. Сделает, когда привыкнет к телу
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переменах в катании олимпийской чемпионки 2022 года в командном турнире, чемпионки Европы – 2022, российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Она сейчас очень выросла. Она так выросла, как никто не растёт. Она просто высокая девушка, естественно, что она поправилась, это уже второе дело. Самое главное – что она выросла. Мне даже непонятно, как она, при том, что она выросла и поправилась, не потеряла прыжки.

Да, она не прыгнула четверной тулуп на контрольных прокатах и не прыгала тройной аксель, который прыгала в последних сезонах. Думаю, она не может сейчас это сделать. Когда, наверное, привыкнет к своему новому телу. Потому что такая же сильная», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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