Тарасова: говорили: «Вообще обнаглела — одиночников взяла!» Но меня это не волновало

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как готовила фигуристов во всех видах.

«Я должна работать десять часов в день, потому что это разный лёд. Пары приходят — полтора утром, час сорок пять, два часа в зависимости от времени года. Сначала одиночники, потом приходят пары, потом танцы. Вторая половина дня: сначала приходят одиночники, потом приходят пары, потом танцы.

Это же и есть профессия. Может, никто не хотел так работать, я хотела. Конечно, у нас все говорили: «Она с ума сошла, вообще обнаглела — одиночников взяла!» Да, взяла. Но меня это не волновало. Я взяла одиночников, потому что хотела. Потому что Кулик мне сказал: «Или вы меня берёте, или я уйду к такому-то». А к такому-то я не хотела, чтобы он шёл. Знала, что пропадёт там. А я уже два года с ним программы ставлю, чему-то учу, что необходимо. И я знаю, что этот мальчик может быть в тройке. Он стал олимпийским чемпионом», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».