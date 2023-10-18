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Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024

Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/2024
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева не будет выступать в соревнованиях в сезоне-2023/2024, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 26-летняя российская спортсменка решила не принимать участия в турнирах и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Напомним, Елизавета Туктамышева является воспитанницей тренера Алексея Мишина. В 2015 году фигуристка стала чемпионкой мира и Европы. На чемпионате России, который прошёл в текущем году в Красноярске, Туктамышева заняла третье место, уступив победительнице Софье Акатьевой и серебряному призёру Камиле Валиевой.

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