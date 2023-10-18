Бутырская предположила, по какой причине Туктамышева решила пропустить сезон-2023/2024

Первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон-2023/2024. Бутырская предположила, что такое решение 26-летней спортсменки может быть связано с отстранением россиян от международных соревнований.

«Для меня Лиза — одна из самых интересных фигуристок. Она уже так долго продолжает свою карьеру, показывая в очередной раз своё упорство, силу воли и трудолюбие. Честно скажу, я Лизой восхищаюсь. В наше время очень тяжело находиться в такой форме. Я прекрасно понимаю Лизу: чем старше ты становишься, тем больше усилий приходится прикладывать, чтобы находиться в такой хорошей форме. Фигурное катание — это всё-таки каждодневный труд не только на льду, но и в зале. Вдобавок ко всему ОФП, хореография, новые программы.

Почему Лиза решила приостановить карьеру? Мы с Лизой не так близко общаемся. Сказать почему мне довольно сложно. Возможно, из-за отсутствия международных турниров на данный момент. Она же чемпионка мира. Но думаю, что она продолжит радовать зрителей, участвуя в коммерческих проектах», — приводит слова Бутырской Legalbet.

Сегодня, 18 октября, стало известно, что Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в новом сезоне. Фигуристка решила сосредоточить своё внимание на выступлениях в ледовых шоу.